Im Moment könnte es für Jake im Job nicht schlechter laufen: Holt und die anderen Kollegen haben genug von seinen ständigen Ausreden, die er ihnen Morgen für Morgen auftischt, wenn er zu spät auf der Arbeit erscheint. Doch es kommt noch viel schlimmer: Nachdem Jakes Drogentest positiv ausgefallen ist, hat Holt keine anderen Wahl, als ihn vom Dienst zu suspendieren. Da Jake mittlerweile glaubt, jemand versuche sein Leben zu sabotieren, sollen Amy und Rosa in dieser Richtung ermitteln. Jake kann nicht einfach abwarten und mischt sich permanent in die Arbeit seiner Kollegen ein. Als diese plötzlich stundenlang nichts mehr von ihrem nervenden Kollegen hören, ahnen sie bereits, dass etwas passiert sein muss. Sowohl Captain Holt als auch Terry haben vergessen, zu Ginas Tanzaufführung zu gehen. Während Terry sich mit einer Notlüge aus der Affäre ziehen möchte, um Gina nicht zu verletzen, entscheidet Holt sich für die Wahrheit und sagt ihr ins Gesicht, dass sie nicht tanzen kann. Dies verletzt Gina so sehr, dass sie beschließt, dem Tanzen für immer den Rücken zu kehren. Kann Holt dies jemals wieder gut machen?