Emilia hat ihre Stelle im Ministerium gekündigt und die pädagogische Heimleitung übernommen. Mit dem geschäftsführenden Leiter Mathias Hartmann ist sie sich nicht nur in finanziellen Dingen uneinig, er ist auch dagegen, Jugendliche mit Drogendelikten ins Heim aufzunehmen. Noch ahnt er nicht, dass der wegen Drogengeschäften inhaftierte Sebastian, ausgerechnet mit seiner Tochter Laura eine Liebesbeziehung hat und Laura für Sebastian weiter dealt ... Dr. Emilia Seiler und Mathias Hartmann liegen, was die Führung von "Haus Lechthal" betrifft, miteinander im Clinch. Hartmann verweist auf rote Zahlen und will Werkstätten schließen. Emilia ärgert sich über seine Sturheit und sucht unkonventionelle Lösungen. Als Hartmann auch noch den von Emilia organisierten Koch ohne Absprache entlässt, kommt es zum Eklat. Doch auf Hartmann kommen noch gewichtigere Probleme von ganz anderer Seite zu. Seine pubertierende Tochter Laura verursacht einen Unfall mit dem Wagen von Sven. Um die Schulden abzuarbeiten, verdingt sich ihr Freund Sebastian bei Sven als Drogendealer. Bei einer Razzia wird Sebastian geschnappt und in den Jugendknast eingewiesen. Durch die Presse wird Emilia aufmerksam. Sie will sich dafür einsetzen, dass Sebastian aus dem Knast ins Heim überführt wird. Emilia möchte erreichen, dass das "Haus Lechthal" in Zukunft auch Jugendliche mit Drogendelikten aufnimmt. Damit ist jedoch Hartmann grundsätzlich nicht einverstanden. Noch ahnt Hartmann nicht, dass seine Tochter in die Geschichte um Sebastian verstrickt ist. Um ihre Schulden abzuarbeiten, führt Laura nämlich die Drogengeschäfte seit dessen Verhaftung weiter und droht immer mehr abzurutschen. Als Hartmann schließlich entdeckt, dass seine Tochter dealt, weiß er zum ersten Mal nicht weiter. Völlig vor den Kopf gestoßen bittet er sogar seine bisherige Widersacherin Emilia um Rat. Emilia schafft es, zwischen Vater und Tochter zu vermitteln, und es gelingt ihr, Mathias Hartmann zu überzeugen, Sebastian im "Haus Lechthal" aufzunehmen. Über all den Turbulenzen im Heim vergisst Emilia, dass sie eigentlich auch noch ein Privatleben und einen Ehemann hat.