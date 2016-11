Plötzlich nicht mehr schwanger - Über das große Schweigen bei einer frühen Fehlgeburt: Über frühe Fehlgeburten wird nicht viel gesprochen. Obwohl die Trauer bei den Eltern oft immens ist. Sie suchen Austausch und Unterstützung - auch als Paar. Denn auch die Partner leiden unter dem Verlust, wissen aber nicht wohin mit ihrer Trauer. Frau tv spricht mit Meike und Fiete, die werdende Elteren waren und sagen: Auf das, was wir nach der Fehlgeburt erlebt haben waren wir nicht vorbereitet. Wie gehen sie mit den intensiven Gefühlen um? Was macht dieser Einschnitt mit ihnen als Paar? Mindestlohn - von wegen… Wie Frauen um ihr Recht auf faire Bezahlung betrogen werden: Seit Anfang 2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 Euro/Stunde für rund vier Millionen Beschäftigte bundesweit, die meisten davon sind Frauen! Die sind ja bekanntlich überrepräsentiert im Niedriglohnsektor: Einzelhandel, Dienstleistungen oder als Reinigungskraft. In manchen Branchen wie bei den Reinigungskräften gelten zwar je nach Region höhere Mindest-Stundenlöhne. Aber - welch Wunder - die werden nicht immer eingehalten. Was Sabine aus Düsseldorf in ihrer Putzkolonne erlebt hat, zeigt, wie skrupellos und erfindungsreich manche Arbeitgeber sein können… Wenn der Schlüssel im Kühlschrank liegt… ADS bei erwachsenen Frauen: Bei ADS denkt jeder sofort an eine Krankheit von Kindern oder Jugendlichen. Aber das auch Erwachsene am Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom leiden können, wissen viele Menschen gar nicht. Oft wird diese Krankheit sehr spät diagnostiziert. Frau tv hat eine Betroffene gesprochen, die erst mit Anfang dreißig die Diagnose ADS erhalten hat und die nun lernt, ihr Chaos im Kopf zu organisieren. Was für's Sofa… Buchtipps für trübe Herbstabende: Buchexpertin Christine Westermann empfiehlt zwei Neuerscheinungen, die sich perfekt als Lektüre für trübe Novembertage anbieten. - Plötzlich nicht mehr schwanger: Über das große Schweigen bei einer frühen Fehlgeburt