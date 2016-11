Seit er denken kann, steht Oliver Maibach zu nachtschlafender Stunde in der familieneigenen Bäckerei. Als er die attraktive Cellistin Greta kennenlernt, kommen dem verwitweten Familienvater Zweifel, ob in diesem Alltagstrott seine Zukunft liegen soll. Seine Mutter Elisabeth wiederum hat auch Geheimnisse: Um dem befreundeten Gemüsehändler Kemal Yildirim die Ausweisung in die Türkei zu ersparen, führt sie ihn kurzerhand zum Traualtar - ohne dass ihre Angehörigen etwas davon wissen. Wenn um zwei Uhr früh der Wecker klingelt, ist für den Witwer Oliver Maibach die Nacht vorbei. Dann schleppt er sich mürrisch in die familieneigene Bäckerei, die er gemeinsam mit seiner Mutter Elisabeth betreibt. Während diese den Betrieb organisiert und sowohl für ihre Enkelinnen als auch für den befreundeten Gemüsehändler Kemal Yildirim stets ein offenes Ohr hat, ertappt sich Oliver des Öfteren bei der Frage, ob das Leben für ihn nicht noch andere Dinge parat hält. Beim Besuch eines Brautmodenladens mit seiner älteren Tochter Lisa, die demnächst den Polizisten Chris Dollinger heiraten will, erregt eine attraktive Kundin sein Interesse: Greta, eine selbstbewusste Cellistin. Währenddessen hat Mutter Elisabeth von Kemal Yildirim erfahren, dass die Ausländerbehörde ihn zurück in die Türkei schicken will. Kurz entschlossen quartiert Elisabeth ihn hinter dem Rücken ihrer Angehörigen in der gemeinsamen Familienwohnung ein. Auch Oliver hat ein Geheimnis: Seine Gedanken kreisen immer stärker um Greta, obwohl die diversen heimlichen Verabredungen alles andere als harmonisch verlaufen. Die familiären Heimlichkeiten erreichen ihren Höhepunkt, als sich Elisabeth dazu entschließt, Herrn Yildirim zum Standesamt zu führen, um ihm die Abschiebung zu ersparen.