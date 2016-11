Niemals in seiner jahrzehntelangen Dienstzeit bei der Kripo hätte der heute 64-jährige pensionierte Hauptkommissar Altendorf dies für möglich gehalten: Ein geistig behinderter junger Mann wurde wegen Mordes verurteilt, obwohl weder die Leiche des vermeintlichen Opfers noch eindeutige Blut- oder DNA-Spuren gefunden werden konnten. Das war vor elf Jahren. Die achtjährige Sina Kolb war damals spurlos aus dem Dorf Eisenstein verschwunden. Nach einer mehrere Monate andauernden Suche verhaftete der neue SOKO-Leiter den 28-jährigen behinderten Emanuel "Ecco" Stock und brachte ihn dazu, den Mord an Sina zu gestehen. Zwei Tage später widerrief Ecco all seine unter Druck entstandenen Aussagen. Dem Richter jedoch genügte das Geständnis. Beim alljährlichen Dienstausflug der Mordkommission lernen sich der pensionierte Kommissar Altendorf und der 32-jährige Hauptkommissar Niklas Tanner kennen. Als eine ehemalige Zeugin im Fall Sina erdrosselt aufgefunden wird, übernimmt Tanner den Fall und dringt während seiner Ermittlungen immer tiefer in das Labyrinth rund um den Fall von damals ein. Dabei nähern sich die beiden Kommissare allmählich an. Der jüngere Tanner reagiert so fasziniert wie irritiert auf den verschrobenen, scheinbar unnahbaren Älteren. Tanner entdeckt neue Spuren und bringt Licht ins Dunkel. Von seinem Chef Wilhelm Michel, dem damals in die "SOKO Sina" berufenen "Erfolgskommissar", massiv unter Druck gesetzt. Deshalb verbeißt sich der junge Kommissar erst recht in die alten Akten, die Altendorf all die Jahre in seiner Wohnung bis an die Decke gestapelt aufbewahrt hat.