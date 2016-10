Mißwirtschaft und Schlamperei - das ist nichts für Hannes Balla: Der widerspenstige Zimmermanns-Brigadier kämpft mit so unorthodoxen wie erfolgreichen Methoden gegen die Strategie der sturen Plan-erfüllung einer inkompetenten Bauleitung auf der Großbaustelle Schkona. Mit Hilfe seiner Männer mit breitkrempigen Hüten und schwarzen Schlaghosen - "Die glorreichen Sieben" lassen grüßen. Klar, daß die Partei soviel Aufmüpfigkeit nicht billigen kann. Parteisekretär Horrath soll nach dem Rechten sehen - und verguckt sich ausgerechnet in Kati, an die auch Balla sein Herz verloren hat. Mit rüdem Charme und respektlosem Witz spielt Manfred Krug, der vor seiner Schauspielausbildung vier Jahre als Schmelzer in einem Stahlwerk arbeitete, hier die Rolle des liebenswerten Rebellen, die im DDR-Kino zu seinem Markenzeichen wurde. Obwohl der Film wegen seiner unverblümten Kritik an Partei und Plan direkt nach der Premiere 1966 zurückgezogen wurde, schadete das Verbot der Karriere von Krug nicht. Er verließ die DDR erst 1977, nachdem er sich an den Protesten gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann beteiligt hatte. Frank Beyers bissige Komödie erlebte 1990 bei den Berliner Filmfestspielen eine ruhmvolle Wiederaufführung. Das Team Krug/Beyer gibt es übrigens immer noch: Gerade beendete der Regisseur die Dreharbeiten zur Verfilmung von Krugs Bestseller "Abgehauen"