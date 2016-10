Der Tag beginnt für den in Familiensachen nicht ganz unerfahrenen Rechtsanwalt Robert Liebling mit einem Fall in eigener Sache. Lieblings Tochter Sarah will die Schule schmeißen und ihrem Freund, einem 19jährigen Fußballspieler, nach Wuppertal folgen. Die besorgte Mutter und Liebling-Exfrau sucht nun bei ihm Hilfe. Liebling muss eingreifen und zwischen Mutter und Tochter schlichten. Darüber hinaus für Liebling eine gute Gelegenheit, dem einst familiären Heim wieder einmal einen Besuch abzustatten. Ein anderer sozusagen offizieller Fall dreht sich um eine Unterschlagung in einem Reisebüro. Wesentlich aber ist für Liebling der Fall Dreibaum. Dreibaum ist ein Vorbestrafter, hat seine Haftstrafe nicht angetreten und hat, als man ihn abholen will, die Polizisten mit einer Pistole bedroht. Eine vertrackte Situation für seinen Mandanten, die dem erfahrenen Liebling einiges Kopfzerbrechen bereitet.