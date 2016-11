Dr. Johannes Wimmer verordnet Wissen als Medizin, ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen. Wissen zum Weitersagen, Wissen, das gut tut und sogar gesund machen kann. Denn was an medizinischem Halbwissen und verzerrten Medizinmythen durch die Lande geistert, ist bei genauem Hinsehen häufig schlicht und einfach falsch. Es sind Irrtümer, die fatale Folgen haben können. Das erfährt Dr. Johannes Wimmer in seiner täglichen Arbeit mit kranken oder hilfesuchenden Menschen. In dieser neuen Folge aus dem unterhaltsamen Wissensformat "Dr. Wimmer: Wissen ist die beste Medizin", einem Gesundheitsratgeber der ganz besonderen Art, geht es um sieben überraschende Fakten rund um das Thema Schlaf. Wieso können ausgerechnet Schlafmittel den Schlaf stören? Wieso macht nur der kurze Mittagschlaf richtig fit? Und: Hat der Mond nun Einfluss darauf, wie gut man schläft? In sieben Kapiteln geht es um Fakten, Tipps und Fallstricke zum Thema Schlaf. Es geht dabei um Wege aus der Schlaflosigkeit, Strategien gegen unruhige Träume oder gefährliches Schnarchen. Dr. Wimmer macht den Matratzentest, fahndet in Schlafzimmern nach versteckten Schlaftötern und lässt sich in einem Schlaflabor verkabeln. Dr. Johannes Wimmer ist durch seinen Videoblog zum Thema Gesundheit vielen Leuten schon aus dem Internet bekannt. Seit September 2015 verstärkt er das Gesundheitsmagazin "Visite". Dort gibt der promovierte Mediziner Zuschauerinnen und Zuschauern regelmäßig alltagstaugliche Tipps und praktische Ratschläge eines Insiders.