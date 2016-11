Die 13. FIA WTCC Saison hält 24 Rennen auf 12 Stationen in Asien, Europa, Afrika und Südamerika bereit. Außerdem verspricht die Saison 2016 durch eine wesentliche Veränderung des Rennformats neue Spannung: Im ersten Rennen, ab jetzt "Opening Race" oder "Eröffnungsrennen" genannt, werden die Top 10 in umgekehrter Reihenfolge starten. Das etwas längere "Main Race" ('Hauptrennen') wird kurz danach gestartet. Die Änderung zwingt die Top-Fahrer, im ersten Rennen mehr Risiko zu gehen. Im Juni geht es zur 6. Station der Tourenwagen-Weltmeisterschaft nach Russland an den Moscow Raceway. Die Motorsport-Rennstrecke bei Volokolamsk rund 80 Kilometer nordwestlich der russischen Hauptstadt gab 2013 ihr WTCC-Debüt. Die Länge des Rundkurses beläuft sich auf 4,070 Kilometer. Im Vorjahr konnte Vize-Weltmeister Yvann Müller aus Frankreich das erste von zwei Rennen für sich entscheiden. Beim zweiten Rennen gewann überraschend der Portugiese Tiago Monteiro, der in diesem Jahr einen guten Saisonstart erwischte. In den ersten acht Rennen fuhr der Castrol Hondap-Pilot fünf Mal aufs Podest und liegt hinter Titelverteidiger José María López aus Argentinien knapp auf Rang zwei. Yvann Müller konnte in den ersten acht Rennen dieser Saison lediglich einmal aufs Podest fahren und hat schon einen großen Rückstand auf seinen Citroën Racing-Teamkollegen López. - Hauptrennen (6. von 12 Saisonstationen)