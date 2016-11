Mike ist auf seiner Streife eingeschlafen und hat sich dabei sein Portmonee klauen lassen. Das ist ihm so peinlich, dass er sich vornimmt, ab sofort wieder ein viel besserer Polizist zu werden. Am Anfang findet Molly das noch gut, doch als er damit alle in seinem persönlichen Umfeld nervt, bittet sie ihn inständig, wieder der alte Mike zu werden. Denn nicht nur Victoria ist echt genervt, dass er sie tatsächlich festnehmen will, nur weil sie zuhause ein wenig Hasch konsumiert hat.