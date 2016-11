Lee Duncan, Pilot der amerikanischen Luftwaffe, ist gegen Ende des Ersten Weltkriegs in einem lothringischen Dorf stationiert. Im Keller eines zerstörten Hauses findet er eine Schäferhündin mit drei Welpen. Mit einigen Tricks gelingt es dem tierlieben Unteroffizier, die Vierbeiner bei sich zu behalten und trotz akuter Proviantnot durchzufüttern. Treuester und anhänglichster Freund wird der intelligente Hund Rin Tin Tin, der über erstaunliche Fähigkeiten verfügt und seinem Herrn mehrfach das Leben rettet. Glücklicherweise ist der Krieg bald zu Ende, und Lee freut sich schon auf seine kalifornische Heimat. An Bord des Überfahrtsschiffes ist das Mitnehmen von Haustieren aber streng untersagt. Der humorvolle und liebenswürdige Abenteuerfilm erzählt die authentische Vorgeschichte des legendären Kinohundes Rin Tin Tin, der in über 20 Spielfilmen auftrat und sogar auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wird. * Frankreich, 1918, der Erste Weltkrieg neigt sich dem Ende zu. Der amerikanische Pilot Lee Duncan (Tyler Jensen), stationiert in einem lothringischen Dorf, wird nach einem Angriff abkommandiert, um in den Trümmern einer zerstörten Stadt nach Überlebenden zu suchen. Im Keller eines Hauses findet er eine Schäferhündin mit drei Welpen. Lee schließt die putzigen Tiere sogleich in sein Herz. Sein einsichtiger Vorgesetzter glaubt daran, dass Hunde die Moral heben, und so dürfen die Vierbeiner einstweilen bei der Truppe bleiben. Als Lee jedoch zu einem anderen Luftgeschwader versetzt wird, kann er nur noch einen der Vierbeiner behalten. Rin Tin Tin, genannt Rinty, wird sein treuester und anhänglichster Freund. Mit Hilfe des deutschen Kriegsgefangenen Nikolaus Egger (Ben Cross), einem Experten in Sachen Hundedressur, schult Lee die phänomenalen Fähigkeiten seines tierischen Kameraden. Bald kann Rin Tin Tin nicht nur Schafe hüten und schwere Schlitten ziehen; er spürt auch Verwundete auf dem Schlachtfeld auf und fängt Diebe.