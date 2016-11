Die Santa Ana Winde ziehen über das gleichnamige Gebirge direkt aus der Wüste nach Südkalifornien. Sie brechen heiß und gefährlich über die Küste herein. Oft schieben sie ihre Feuerwalzen durch diese trockene Gegend und sind doch gleichzeitig der "Atem" der Region. In dieser Ausgabe von "LexiTV" begegnet man Menschen, deren Leben unmittelbar mit diesem Naturphänomen verbunden ist. An einem weiteren Ort im Westen der USA schlummert etwas, das sogar Wissenschaftler zu Worten wie "Biest", "Monstrum" oder "tickende Zeitbombe" greifen lässt: Der Supervulkan im Yellowstone Nationalpark. Kann er ausbrechen? Mehr dazu erfährt man in dieser Sendung.