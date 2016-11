House verbüßt nach seinem Wutausbruch eine zwölfmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Die Sitten unter den Knastis sind alles andere als gemütlich. Nicht nur, dass House um sein Vicodin fürchten muss, es ist auch von seltsamen Ehrenkodexen die Rede. Als House erfährt, dass einer der Insassen unter einer schweren Krankheit leidet, setzt er alles auf eine Karte... - Die neue Staffel startet mit zwei Neuzugängen: Dr. Jessicca Adams (Odette Annables, 'Du schon wieder', 'The Double') leitete die Krankenstation in dem Gefängnis, in dem House einsitzt. Ebenfalls neu im Dunstkreis um den genialen Mediziner ist die junge Ärztin Dr. Chi Park (Charlyne Yvi, 'Beim ersten Mal', 'Love Bites'). Die schüchterne Neurologin wurde von Dr. Wilson engagiert und soll das Team vo