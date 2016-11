How to Get Away with Murder Heute | VOX | 23:05 - 00:00 Uhr | Krimiserie Infos

Inhalt Nates schwer krebskranke Ehefrau Nia bittet Annalise, sie im Krankenhaus zu besuchen - jedoch nicht, um die Ex-Geliebte ihres Mannes zur Rede zu stellen, sondern um sie um einen Gefallen zu bitten: Annalise soll ihr dabei helfen, sich umzubringen. Das aufwühlende Gespräch beschäftigt Annalise so sehr, dass ihr neuster Fall darunter leidet: Die junge Zoe wird beschuldigt, verantwortlich für den mit zwei anderen Teenagern begangenen Mord an ihrer besten Freundin zu sein. Als dann ein Video auftaucht, das Zoes psychopatischen Charakter zeigt und erkennen lässt, dass sie tatsächlich die treibende Kraft hinter dem Mord war, lässt Annalise es auf Drängen von Zoes Eltern verschwinden. Doch Connor, dem Annalises Skrupellosigkeit zunehmend zu schaffen macht, kopiert das Video und spielt es der Staatsanwaltschaft zu. Annalises Verteidigung geht nicht auf und sie wechselt Strategie - bis ihre Mandantin im Gerichtssaal die Nerven verliert. Währenddessen meidet Asher das Keating-Team, weil er heimlich einen Immunitätsdeal mit Staatsanwältin Sinclair aushandelt. Auch im Fall der Hapstall-Geschwister tut sich etwas: Nach dem Inzest-Skandal über Caleb und Catherine beauftragt Annalise Michaela, um herauszufinden, ob an den Vorwürfen etwas dran ist... Original-Titel: How to get away with murder Untertitel: Blut an den Händen Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2015 Folge: 4 FSK: 12 Schauspieler: Annalise Keating Viola Davis Nate Lahey Bill Brown Laurel Castillo Karla Souza Frank Delfino Charlie Weber Rebecca Sutter Katie Findlay Wes Gibbins Alfred Enoch