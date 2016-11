Eine Schießerei auf offener Straße mit einem Toten beschäftigt das Team rund um Jane Rizzoli und Maura Isles in ihrem neuesten Fall. Von einer zweiten, ebenfalls an der Schießerei beteiligten Person, fehlt bislang jede Spur. Die Auswertung der Patronenhülsen am Tatort ergibt, dass es sich bei dem Opfer um den Angreifer handeln muss. Dieser kann als ein Auftragskiller aus Lettland identifiziert werden, der die Aufgabe hatte, einen Jungen namens Nicki zu töten. Nachdem er den tödlichen Schuss aus Notwehr abgegeben hat und dem Killer in letzter Sekunde entkommen konnte, sucht Nicki Hilfe bei seiner Tante Katrin. Diese führt Jane und Korsak auf direktem Weg zu dem Jungen. Katrin ist es auch, die Jane schließlich erzählt, dass sich Nicki auf eine brutale Gang eingelassen hat, die ihm nun nach dem Leben trachtet. Die Gang namens "Quint Street Boys" sorgt dafür, dass der Junge auf Kaution freigelassen wird, um ihn abfangen und schließlich töten zu können. Gelingt es den Ermittlern, Nicki rechtzeitig aus den Fängen der Gang zu befreien?