Geschockt von der Erkenntnis, dass ihr Vater die verschwundene Prostituierte Anna vielleicht erpresst hat, widmen die Brüder sich einem überaus ungewöhnlichen Fall. Seit dem Umzug in eine alte Villa sieht die kleine Lina Steiner ein Gespenst und auch sonst scheint es in dem Haus zu spuken. Da die Familie mit der Situation überfordert ist, hoffen sie, dass die Detektive die paranormalen Geschehnisse aufklären können. Bilden sich die Steiners alles nur ein? Oder wohnen sie wirklich in einem Geisterhaus? Und vor allem: Kann der Geist erlöst werden? Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner