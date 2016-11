Die bekannte Fernsehschauspielerin und Moderatorin Eva Habermann spricht in dieser Wickie-Folge die Rolle der geheimnisvollen Boranis. Auf der Insel der singenden Steine, deren Herrscherin Boranis ist, versinkt jeder in tiefen Schlaf - außer Ulme. Warum nur? Welche tiefe Sehnsucht hat Boranis? Und wie kann Wickie ihr helfen? Das hat sich Halvar ja fein ausgedacht: Er lässt seine Crew den ganzen Tag lang schlafen, damit sie, frisch und ausgeruht, während der Nacht plündern können. Auf der Insel der Träume nämlich scheinen bergeweise Schätze zu liegen, die keiner bewacht - kinderleichte Beute also für die Wikinger. Doch die Wikinger haben sich getäuscht. Denn auf der Insel weht der Wind durch merkwürdige Öffnungen in Steinen und erzeugt dabei summende Töne. Alle Menschen, die diese Töne hören, fallen in tiefen Schlaf. Als die Wikinger am Morgen aufwachen, werden sie arglos und freundlich von Boranis empfangen, der ansässigen Herrscherin. Sie mahnt Halvar eindringlich, seine Finger von ihrem Gold zu lassen. Doch Halvar will nicht hören. Als er sich in die Schatzkammer schleicht, versetzt ihn Boranis in einen Schlaf, der von Albträumen begleitet wird. Es gibt nur eine einzige Chance für Wickie, seinen Vater zu erlösen. Er muss eine Möglichkeit finden, wie er den sehnlichsten Wunsch der Herrscherin erfüllen kann - den Sternenhimmel zu sehen. Das war ihr stets verwehrt, denn gegen die Macht der summenden Steine, die bei Einbruch der Nacht jeden einschlafen lassen, kam bislang selbst sie nicht an.