Vicky trifft es hart, als sie begreift, dass sie Thomas verloren hat. Schon bald schlägt ihre Trauer in Wut um, sie schmiedet Rachepläne. Ein Pulver, das Vicky heimlich verabreicht hat, wirkt verheerend. Thomas bricht in seinem Büro bewusstlos zusammen. Petra, die zu seinem Geburtstag gekommen ist, sucht Thomas, findet ihn aber nicht ... Merle versucht, nach dem schönen Ausflug mit Gunter positiv nach vorn zu blicken und lenkt sich von den traurigen Gedanken an Kaspar ab. Gunter verordnet sich Zurückhaltung gegenüber Merle. Er fühlt sich ihr als Freund sehr nah und möchte das auf keinen Fall gefährden. Sydney macht Mielitzer klar, dass ihr Businesstrip nach Celle rein geschäftlich ist. Als der tatsächlich darauf verzichtet, um sie zu werben, ist Sydney fast ein wenig enttäuscht. Kim hat die schöne Kette von Patrick verloren und sucht verzweifelt danach. Sie schämt sich, dieses erste Symbol seiner Liebe verloren zu haben - aber die Situation löst sich in einem liebevollen Kuss auf.