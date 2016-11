Petra Klett kommt einen Tag vor Heiligabend mit starker Migräne in die Sachsenklinik. Ihre Symptome lassen Dr. Roland Heilmann sogar einen Schlaganfall vermuten. Petras Sohn Lasse glaubt jedoch fest daran, dass seine Mutter ihn mit ihren ständigen Migräneattacken und Krankheiten nur unter Druck setzen will, bei ihr in Leipzig zu bleiben. Petra versucht Lasse immer wieder zu erklären, wie es ihr geht, doch der will sich von den Fesseln seiner Mutter befreien. Roland findet tatsächlich Spuren eines Schlaganfalls. Doch es wird alles noch viel schlimmer kommen. Schwester Arzu Ritter hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Doch sie selbst wacht nicht aus der Narkose auf und liegt seit zwei Wochen im Koma. Während Dr. Niklas Ahrend von Dr. Philipp Brentano einen Vaterschaftstest fordert, will Philipp diesen Schritt nicht ohne Arzu gehen. Als Arzu endlich erwacht, hat Philipp jedoch schon eine Entscheidung getroffen. Sarah Marquardt überrascht das Klinikpersonal mit einer "Wichtelrunde". Natürlich "bedanken" sich alle, nun auch noch auf die Suche nach Geschenken gehen zu müssen. Besonders der ewig mäkelnde Dr. Rolf Kaminski soll eines Besseren belehrt werden. Sarah überlässt deshalb nichts dem Zufall und wirft diese Aufgabe Barbara Grigoleit über.