Dramaserie über den Alltag in einer fiktiven Werbeagentur im New York der 1960er Jahre. Im Mittelpunkt steht das Leben des talentierten und geheimnisvollen Kreativdirektors Don Draper. Nach der Fusion der Werbeagenturen will sich Peggy trotz aller Widerstände etablieren. Sie will nicht aufgeben und wird sich ihrer Stärken immer mehr bewusst. Pete entscheidet sich für ein neues Leben fernab von New York - gemeinsam mit Trudy und Tammy. Joan wird sowohl beruflich als auch privat vor wichtige Entscheidungen gestellt. Don erfährt von Bettys Erkrankung. Am Telefon sprechen die beiden über die Zukunft von Sally und Bobby. Die schlechten Nachrichten erschüttern die Welt von Don, aber entschlossen setzt er seine Fahrt weiter nach Westen fort. Schließlich kommt er in Kalifornien in einem spirituellen Zentrum an. Dort wird Don Draper mit seinem Leben und seiner Arbeit konfrontiert. Die bewegten Sixties klingen aus und ein neues Jahrzehnt beginnt. Letzte Folge der siebten Staffel "Mad Men" und auch Serienfinale.