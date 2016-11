Wiesbaden unter Schock: In einem Gymnasium fallen Schüsse. Die Kommissare Heller und Verhoeven finden drei Leichen. Die Rektorin und zwei Schüler sind tot, vom Täter fehlt jede Spur. Ein Verdächtiger ist schnell ausgemacht: der 17-jährige Problemschüler Nikolas, der einen Schulverweis erhalten hat. Aber während die Großfahndung läuft, kommen Winnie Heller immer mehr Zweifel an der vorschnell gefassten Amoklauf-Theorie. Als sich die Ermittler in Nikolas' Elternhaus umsehen, lassen mehrere Hinweise darauf schließen, dass der von seinen Mitschülern gedemütigte Schüler einen Amoklauf plante. Für Winnie Hellers Kollegen und die Öffentlichkeit scheint der Fall klar zu sein. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, muss Winnie Heller den genauen Tathergang rekonstruieren. Dabei gerät sie selbst in Lebensgefahr und kommt dem Täter gefährlich nah.