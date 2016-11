Die 13. FIA WTCC Saison hält 24 Rennen auf 12 Stationen in Asien, Europa, Afrika und Südamerika bereit. Außerdem verspricht die Saison 2016 durch eine wesentliche Veränderung des Rennformats neue Spannung: Im ersten Rennen, ab jetzt "Opening Race" oder "Eröffnungsrennen" genannt, werden die Top 10 in umgekehrter Reihenfolge starten. Das etwas längere "Main Race" ('Hauptrennen') wird kurz danach gestartet. Die Änderung zwingt die Top-Fahrer, im ersten Rennen mehr Risiko zu gehen. Auch in diesem Jahr ist mit dem Nürburgring wieder eine deutsche Rennstrecke im WM-Kalender vertreten. Das Rennen in der ‚grünen Hölle' war 2015 nicht zuletzt durch ein sehr spannendes zweites Rennen ein Highlight der abgelaufenen Saison. Diese war dominiert vom französischen Hersteller Citroen und dem verdienten Weltmeister Jose-Maria Lopez. Citroen wurde mit 21 Siegen bei 24 Rennen souveräner Hersteller-Weltmeister, Lopez hatte seinen Titel bereits vor dem Saisonfinale in Qatar sicher. Zum fünften Mal werden die Piloten dieses Jahr am Hungaroring, 20km nordöstlich von Budapest, Station machen. 1986 war die Rennstrecke Schauplatz einer Sensation, als die Formel 1 erstmalig einen Grand Prix hinter dem Eisernen Vorhang austrug. Die anspruchsvolle Strecke ist sowohl für Fahrer als auch für die Fans ein Highlight. Der 'Flache Teller', auf dessen Rand die Zuschauer sitzen, bietet eine optimale Sicht auf den Kampf um die Top-Platzierung. Diese erreichten im ersten Rennen Weltmeister José María López als Erster vor seinem Teamkollegen Yvan Muller. Im zweiten Rennen konnte Lokalmatador Norbert Michelisz einen umjubelten Heimsieg einfahren und zugleich die Siegesserie von Citroen im sechsten Rennen der Saison beenden. Auf die Ränge zwei und drei fuhren die beiden ROAL-Teamkollegen Tom Coronel und Tom Chilton. - Hauptrennen (3. von 12 Saisonstationen)