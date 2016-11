Seit etwa vierhundert Millionen Jahren liegt er in unserem Boden - der Schiefer. Was sich als traditionelle Dachpfanne auf unseren Häusern oder als moderne Bodenplatte im Wohnzimmer befindet, entstand in einer Zeit, als die Erde ein riesiges Meer war durch Ablagerung auf dem Grund der Ozeane. Das Urgestein Schiefer hat viele Gesichter: früher wurde er als Griffel zum Schreiben verwendet. Heute ist er nicht nur ein edler Baustoff - mit Hochtechnologie abgebaut und verarbeitet - sondern auch ein möglicher Energielieferant. Denn im Schiefer ist Gas enthalten, an das man aber nur durch das derzeit hierzulande verbotene Fracking gelangen kann. Wie das Schiefergebirge und der Stein selbst das Leben in unserer Region geprägt haben, zeigt LexiTV in dieser Sendung.