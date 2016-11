Jede Woche wetteifern Amateurköche aus jeweils einer Stadt oder Region miteinander – es geht um den Gewinn von 1.500 Euro am Ende der Woche. Dazu lädt täglich einer die anderen Teilnehmer zum Essen zu sich nach Hause ein. Während der Gastgeber kocht, dürfen sich die anderen in seinen vier Wänden umschauen. Am Ende bewerten die anderen das Menü des Tageskochs mit einer Punktzahl zwischen 0 und 10. - Hauptspeise: Kalbsröllchen mit Parmaschinken auf einer Rotwein-Sahne-Soße mit frischem Parmesan und Fettuccini