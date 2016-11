Die 15-jährige Milena hat sich einen großen Traum erfüllt: Sie ist Vize-Europameisterin im Kleinwüchsigen-Badminton. Leider hat das 1,28 Meter große Mädchen krumme Beine - ein Schicksal, das sie mit vielen anderen Kleinwüchsigen teilt. Wenn das Problem nicht behoben wird, wird Milena nie wieder Badminton spielen können. In einer schweren Operation soll ihr ein Stück aus dem Knochen entfernt werden und eine Stahlplatte ins Bein eingesetzt werden. Obwohl sich Milena in die Hände eines renommierten Spezialisten begibt, hat sie große Angst vor dem Eingriff. Wird die Vize-Europameisterin je wieder Badminton spielen können? Auch Cem ist kleinwüchsig. Der 24-jährige Sohn türkischer Eltern ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Seine Mutter ist normal groß, von seinem Vater hat Cem nicht nur die geringe Körpergröße von 1, 38 Meter geerbt, sondern auch die unkomplizierte und fröhliche Art damit umzugehen. Cem lebt noch bei seinen Eltern und arbeitet als Telefonist bei einem Pizza-Service. Und wahrscheinlich ist Cem Deutschlands einziger kleinwüchsiger Fußball-Schiedsrichter.