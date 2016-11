An einem Freitagmorgen begegnen sich der Investment-Banker Frank und die Schriftstellerin Patrizia zum ersten Mal am Gate des Düsseldorfer Flughafens. Sie prallen in einem kräftezehrenden Moment ihres Lebens aufeinander. Frank erwartet in Paris ein Milliardengeschäft mit der Firma Albert, welche von einem Schweizer Unternehmen übernommen werden soll. Dieser Deal verlangt seine volle Aufmerksamkeit, so dass er wenig Verständnis aufbringt, als Patrizia in der Schlange beim Check-in ihre Kreditkarte nicht findet und er das Flugzeug zu verpassen droht. Gereizt bezahlt er ihr den Flug und schenkt der Fremden keine weitere Beachtung. Patrizia selbst steht vor einer ganz anderen Herausforderung: Jean-Jacques, ihr Geliebter aus Paris, liegt nach einem schweren Autounfall im Koma, ohne Aussicht auf Genesung. Innerhalb kürzester Zeit werden Frank und Patrizia jeweils mit Schicksalsschlägen und schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert. Nachdem Frank dem Vorstand optimistisch seinen Finanzplan vorgestellt hat, werden Bilanzfälschungen aufgedeckt und der Deal platzt. Damit verliert Frank nicht nur seine Arbeit, sondern kurz darauf auch seine Frau Gloria, die zu ihrem Geliebten zieht. Auch Patrizia wird von einer Verantwortung erdrückt, der sie nicht gewachsen scheint. Gemeinsam mit Jean-Jacques' Ehefrau Françoise muss sie entscheiden, ob die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet werden sollen. Ein zweites Mal treffen Frank und Patrizia am Flughafen aufeinander und erkennen nun in dem anderen, was sie seit langer Zeit in einem Menschen gesucht haben ...