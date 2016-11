"Die italienische Geliebte" ist ein heiter-ironischer Beziehungsfilm. Frankreich, in den 60er Jahren. Die überaus attraktive und selbstbewusste Italienerin Lisa ist eine erfolgreiche Modefotografin in Paris. Sie hat eine Affäre mit Laurent, einem wohlhabenden Pharma-Fabrikanten. Laurent ist verheiratet, und seine Frau weiß von seiner Affäre - aber gemäß dem lässigen Zeitgeist der "Swinging Sixties" toleriert sie die Eskapaden ihres Mannes. Ihr Interesse gilt ohnehin vor allem ihrem Schoßhündchen und ihren Bridge-Partien. Als Lisa eines Abends vergeblich auf Laurent wartet und dann durch Zufall erfährt, dass er sich mit einer blutjungen Frau in einem Nachtclub vergnügt, stürzt sie das in eine Krise. In ihrer Verzweiflung beschließt sie, Selbstmord zu begehen. In letzter Sekunde können ihre Nachbarin Mireille und deren Verlobter Michou vor dem Schlimmsten bewahren. Was Lisa nicht ahnt: Bei der jungen, hübschen Kim handelt es sich gar nicht um Laurents Geliebte, sondern um seine 17-jährige Tochter! Und die wollte einmal mit ihrem weltgewandten Vater ausgehen, um ihren älteren Liebhaber eifersüchtig zu machen. Auch als Laurent der unglücklichen Lisa die Situation erklärt, kann sie sich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden, in seinem Leben nur die "andere Frau" zu sein. Trotzdem lässt Laurent sie am Abend einmal mehr alleine, da er sich große Sorgen um seine halbwüchsige Tochter macht. In einer Mischung aus Wut und Enttäuschung ruft Lisa ihre neue Freundin Mireille an, um ihr ihr Herz auszuschütten. In ausgelassen weinseliger Laune diskutieren die beiden Frauen über Männer, Liebe und Beziehungen.