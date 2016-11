Sie gehören zu den skurrilsten Wesen der Weltmeere - Seepferdchen. Scheinbar zusammengepuzzelt mit dem Kopf eines Pferdes, dem Greifschwanz eines Affen und den Augen eines Chamäleons, hangeln sich diese seltsamen Fische durch Seegraswiesen und Korallenriffe. Seit jeher bezaubern die oft farbenfrohen Planktonjäger die Menschen. Bei Seepferdchen bringen die Männchen die Jungen zur Welt, denn gleich bei der Eiablage bugsiert die Mutter den Laich dem Vater in dessen Bauchtasche. Männchen und Weibchen bleiben meist für immer zusammen und einander treu. Seepferdchen können sich fast bis zur Unsichtbarkeit tarnen, die Färbung wechseln, Laute erzeugen und sich so verständigen. Sie sehen gut und können ihre Augen unabhängig voneinander bewegen. Wenn sie ihr röhrenförmiges Maul blitzschnell vorstülpen und winzige Tierchen einsaugen, ist das mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar. Diese und andere Eigenschaften lassen Seepferdchen als wahre Wunderwesen erscheinen, denen man seit jeher medizinische Wirkungen andichtet - mit fatalen Folgen. Allein in Fernost werden Jahr für Jahr Abermillionen der einzigartigen Fische für pseudomedizinische Zwecke und als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet. Natali Tesche-Ricciardi, tauchende Journalistin und Unterwasserspezialistin, unternimmt einen "Ritt durchs Riff", um den Geheimnissen einiger Seepferdchen-Arten auf die Spur zu kommen. Begleitet von dem bekannten Dokumentarfilmer Sigurd Tesche, besucht sie verschiedene Seepferdchen-Paradiese rund um den Erdball. Die opulente HD-Produktion entführt in einige der schönsten Unterwasser-Paradiese der Erde. Dabei kommen nicht nur Seepferdchen vors Objektiv, sondern die ganze Palette der farbenfrohen und formenreichen Bewohner der besuchten Riffe, Seegraswiesen und Wracks. Beeindruckende Verhaltensstudien - teils so noch nie gesehen - machen den Film mit seinen faszinierenden Einstellungen zu einem herausragenden Dokument einer akut bedrohten Welt - wunderschön und informativ.