Anlässlich der Fußball-WM 2014 in Brasilien bereist die Journalistin und Moderatorin Marietta Slomka zusammen mit den Filmautoren Kirsten Hoehne und Jens Nicolai Südamerika. Viele Länder Südamerikas erleben vor allem wegen ihres enormen Rohstoffreichtums seit einiger Zeit einen regelrechten Boom, in vielen Staaten ist eine aufstrebende Mittelschicht entstanden. Der Kontinent wandelt und verändert sich rasant. Marietta Slomka begegnet auf ihrer Reise von der Karibik über die Anden nach Amazonien und weiter bis hinunter nach Patagonien Menschen, die für die großen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen stehen und mit einem neuen Selbstbewusstsein beeindrucken. Die zweiteilige Reportage aus den Ländern Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien zeigt, dass sich immer mehr Staaten des Kontinents emanzipieren und die alten (Kolonial-) Zeiten hinter sich lassen. Marietta Slomka sieht aber auch die Schattenseiten Südamerikas, berichtet von Armut, Drogen und Kriminalität. Der erste Teil beginnt in Kolumbien. Medellin, die einst gefährlichste Stadt der Welt, versucht den Wandel von der Kokain-Kapitale Pablo Escobars zur hippen, angesagten Touristen-Metropole. Marietta Slomka trifft hier mutige Politiker, die Seilbahnen und preisgekrönte Architektur in die Armenviertel bauen lassen, optimistische Unternehmer, die an eine bessere Zukunft glauben - aber auch Opfer der Drogen-Mafia, die noch immer Teile der Stadt regiert. In Ecuador, einem "Hotspot" der globalen Biodiversität, erlebt die Autorin das Ringen zwischen Wirtschaftswachstum und Naturschutz. Galapagos gehört dank der einzigartigen Naturschätze zu den prosperierenden Gegenden des Landes. Doch die Touristenströme bringen nicht nur Geld, sondern gefährden gleichzeitig die berühmten Riesenschildkröten oder Darwin-Finken. Auch unter Wasser hat sich die Millionen Jahre lang unberührte Welt durch den Menschen bereits verändert. Die großen Bestände von Hammerhaien sind wegen illegaler Fischer und Blitzlichtgewitter von Tauchtouristen zurückgegangen. In Perus Hauptstadt Lima fährt Marietta Slomka mit den Polizistinnen der ersten weiblichen Motorradstaffel des Landes Streife und erlebt ein neues, starkes Selbstbewusstsein der Peruaner. Für Stolz sorgt hier auch der Boom der einheimischen Küche, die gerade ganz Südamerika erobert und auch nach Europa expandiert. Von Lima geht es nach Cusco, der ehemaligen Hauptstadt der Inkas, zu den berühmten Goldminen von Cajarmarca und an den Titicacasee, die natürliche Grenze zu Bolivien.