Einen schönen Körper haben, fit sein ist heute Lifestyle und wichtig für den Erfolg, sei es im Beruf oder Privatleben. Vor allem die jüngere Generation setzt verstärkt auf Fitnesscenter, Kraftmaschinen und trendige Musik-Workouts. Was ist von diesem Fitnessboom zu halten? Und trägt er auch wirklich zu grösserer Gesundheit bei? "Puls" geht diesen Fragen an der Fitnessmesse in Basel nach. Immer neue Workouts spriessen aus dem Boden: Piloxing, eine Kombination von Pilates und Boxing, Kapow, P.I.I.T. (Professional Intensive Intervall Training), alle sorgfältig choreografiert, vertrieben von fitten Idolen, arrangiert mit fetziger Musik. Nicht selten versprechen die Anbieter eine gute Figur in kurzer Zeit, Intervalltraining, mit dem Ziel, Fett zu verbrennen. Was ist davon zu halten? Wovon hängt es ab, wie viel Fett wirklich verbrannt wird? Und gibt es gar Sportarten, die dafür besser oder schlechter geeignet sind? Diesen Fragen geht Moderatorin Pascale Menzi an der Fitnessmesse in Basel nach. Gesprächspartner wie Sportlehrer und Coach Thomas Mullis oder Ernährungswissenschaftler Samuel Mettler liefern an der Fitnessexpo Tipps, die viele Hobbysportlerinnen und -sportler sowie Gesundheitsbewusste interessieren. Bodybuilding- und YouTube-Star Patrick Reiser zeigt, was es braucht, einen fitten Körper zu formen. Nahrungsergänzungsmittel und Ernährungsprogramme sind ein Millionengeschäft. Auch an der Fitnessmesse in Basel werben viele Hersteller an zahlreichen Ständen für ihre Produkte. Doch für welche lohnt es sich, Geld auszugeben? Wo ist unter Umständen wegen heikler Zusätze Vorsicht angebracht? Was ist zu halten vom Trend "low carb", also wenig Kohlenhydrate zu essen, dafür viele muskelbildende Proteine? Crossfit ist ein Sport, der in der Schweiz rasant an Anhängerinnen und Anhängern gewinnt. Doch gerade beim Beginn ist die Gefahr gross, sich mit zu viel Enthusiasmus ins Abenteuer zu stürzen. Seriöse Betreiber von Crossfit-Boxen warnen deshalb davor, das intensive Ganzkörpertraining unvorbereitet in Angriff zu nehmen. "Puls" zeigt, wie funktionelle Bewegungstests Aufschluss über gefährliche körperliche Defizite geben, die später zu Verletzungen führen können.