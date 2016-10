Der verrückte Körpertausch: Einmal ein Außerirdischer sein, das wäre doch was! Tommy erhält unversehens Gelegenheit dazu, als er infolge eines Blitzschlages mit Swanky den Körper tauscht. Nicht nur, dass Tommy jetzt als Alien den ganzen Tag zuhause faulenzen kann, Swanky muss auch noch an seiner Stelle zur Schule gehen. Doch auch Swanky findet Gefallen an seiner neuen Gestalt. Aber die Freude ist nicht von Dauer … Festwagen des Verderbens: Einmal im Jahr wird ein großes Fest zu Ehren der Familie DeSpray veranstaltet, die einst Tommys Heimatort gegründet hat. Wie jedes Jahr wird es eine Parade mit bunt geschmückten Festwagen geben. Tommys Freundin Melba will unbedingt den Preis für den schönsten Festwagen gewinnen. Deswegen müssen ihr alle beim Bau helfen. Dummerweise hat Melba aber nicht mit dem Ideenreichtum von Tommys außerirdischen Freunden gerechnet. Der Fernseher des Grauens: Der ultimative Albtraum für jeden Fernseh-Fan: Pünktlich zur letzten Folge der Lieblingsserie, in der alle Geheimnisse gelüftet werden, gibt der Fernseher den Geist auf! Genau das passiert Tommy und seinen außerirdischen Freunden. Zum Trost wären jetzt Karamellbonbons nicht schlecht. Aber, oh Schreck, Captain Spangleys Laden ist geschlossen. Wo bekommen unsere Freunde jetzt bloß Bonbons und einen Fernseher her?