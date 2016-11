Der Hobbit - Eine unerwartete Reise 3D Heute | RTL | 20:15 - 23:45 Uhr | Fantasyabenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Als Zauberer Gandalf den Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) besucht, ist es mit der Ruhe im Auenland vorbei. Gandalf bringt 13 Zwerge mit und überredet Bilbo, gemeinsam zum Berg Erebor zu ziehen und ihn vom Drachen Smaug zurückzuerobern. Auf dem Weg dorthin stellen sich ihnen Trolle, Orks und ein Nekromant in den Weg. Außerdem kommt Bilbo in den Besitz eines geheimnisvollen goldenen Zauberrings. Original-Titel: The Hobbit: An Unexpected Journey Laufzeit: 210 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, USA, NZ 2012 FSK: 12 Schauspieler: Bilbo Martin Freeman Gandalf Sir Ian Murray McKellen Frodo Elijah Wood Elrond Hugo Weaving Galadriel Cate Blanchett Saruman Christopher Lee Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets