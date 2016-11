Die Millers Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

So gerne Nathan seine Mutter auch hat, dass sie immer noch bei ihm wohnt, nervt ihn gewaltig. Deshalb will er ihr einen neuen Mann suchen. Dazu wählt er den Weg über das Internet und organisiert für sie ein Rendezvous mit einem Unbekannten. Doch ihr Noch-Ehemann Tom ist davon wenig begeistert. Original-Titel: The Millers Untertitel: Internet Dating Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: James Burrows Folge: 8 FSK: 6 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Tom Miller Beau Bridges Debbie Jayma Mays Ray J.B. Smoove Mikayla Eve Moon