Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:30 - 06:41 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Le mère de Ginger étant partie en week-end, cette dernière récupère la garde de son oiseau. Son mari, sceptique, lui annonce que l'oiseau ne passera pas le week-end parce qu'il sera mangé par Tom et en effet, ce dernier tente de dévorer le pauvre animal et finit par être puni à rester dehors. Original-Titel: The Tom & Jerry Show Laufzeit: 11 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets