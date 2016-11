Wird schon schiefgehen! - Homemade Hovercraft Hijinks Morgen | Discovery Channel | 21:50 - 22:35 Uhr | Dokureihe Infos

Mehr Termine Inhalt G-Kräfte wie in der Formel 1: Grant Reynolds und Kevin Moore schrauben in dieser Folge frei nach dem Motto "wird schon schiefgehen" an einem Power-Karussell. Angetrieben wird die Spezialkonstruktion von einem Motorrad. Beim Testlauf ist ein starker Magen gefragt. Nach einem Spaziergang an der Decke mit Magnetschuhen tüfteln die Hobby-Forscher an einem Mini-Hovercraft. Beim Bau des Amphibienfahrzeugs kommen Laubbläser, Klebeband und ein Duschvorhang zum Einsatz. Original-Titel: What Could Possibly Go Wrong? Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, USA 2014 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets