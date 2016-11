Die junge Isabelle ist sehr hübsch, temperamentvoll und hat ihren eigenen Kopf. Neuerdings möchte sie gern zu ihrem Freund Marc ziehen, weiß aber noch nicht so recht, wie sie das ihrem Vater Jean beibringen soll. Jean unterrichtet Geographie an der Oberstufe eines Pariser Gymnasiums, auch in der Klasse von Marc. Momentan hat er einige Probleme. Seine Freundin Madeleine verlässt ihn. Er selbst will den Schuldienst quittieren, weil er nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Polizisten in die Provinz versetzt werden soll. Und auch Isabelle macht ihm mitunter zu schaffen, obwohl die beiden sich im Grunde sehr gernhaben. Seitdem ihre Mutter Hélene ihn vor Jahren verlassen hat, hängt Jean noch mehr an seiner Tochter. So ist es ein ziemlicher Schock für ihn, als sie plötzlich das Weite sucht, nachdem Vater und Tochter wegen Isabelles verpatztem Examen Streit bekommen hatten. Jean findet heraus, dass Isabelle zu ihrer Mutter gefahren ist, die sich mit ihrem neuen Lebensgefährten in England aufhält. Er ahnt nicht, was auf ihn zukommt, als er Isabelle nachreist. Regisseur Claude Pinoteau hat um Lino Ventura und Isabelle Adjani als Vater und Tochter eine schwungvolle Geschichte inszeniert, in der Annie Girardot die Schlusspointe setzt.