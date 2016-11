Marek befasst sich immer intensiver mit seinen weiblichen Seiten und trifft sich erneut mit seiner Mentorin, der Transfrau Viktoria. Er nimmt sie sogar mit nach Hause und stellt sie seiner Schwester Nina vor. Auf einfühlsame Weise gelingt es Viktoria, dass Marek für sich einen passenden Frauennamen findet. Marek ist innerlich zerrissen und glücklich zugleich. Aber wie wird Jack, die er auf keinen Fall verlieren möchte, darauf reagieren? Lea und Timo wollen zusammenziehen. Die Wohnungssuche gestaltet sich allerdings schwierig, da Lea nicht aus dem Viertel weg will. Zudem arbeiten ja auch beide in der Lindenstraße und haben hier ihre Familien. Vielleicht können sie Nico überreden, sich ein Zimmer in einer WG zu suchen? Iris steht unter Druck, seit sie die Meningitis bei Gung nicht frühzeitig erkannt hat. Denn Dr. Dressler lässt nicht locker mit seinen Vorwürfen, dass sie ihn genauer hätte untersuchen müssen. Der alte Arzt drängt sich geradezu als Supervisor auf. Wie kann sich Iris vor ihm schützen?