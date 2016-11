IGeL - darauf sollten Sie achten Individuelle Gesundheitsleistungen Ob Glaukom-Früherkennung, Extra-Ultraschalluntersuchung während der Schwangerschaft oder die Messung der Knochendichte - immer bieten Ärzte ihren Patienten sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) an. In der Regel müssen Patienten solche ärztlichen, zahnärztlichen oder psychotherapeutischen Leistungen aus eigener Tasche zahlen, da diese nicht zum festgeschriebenen Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherungen gehören. Einige Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchungen jedoch übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen - zum Beispiel bei Risikofällen oder begründetem Krankheitsverdacht. Einige der Zusatzleistungen sind umstritten, da noch kein eindeutiger wissenschaftlicher Nachweis für die Wirkung erbracht werden konnte. Viele Verbraucher fühlen sich nicht ausreichend über Risiken und Nebenwirkungen von IGeL informiert und sind verunsichert, ob sie einer individuellen Gesundheitsleistung zustimmen sollten. Worauf sollte man achten? Wann werden IGeL von der Krankenkasse übernommen? Wie teuer dürfen sie überhaupt sein? Diese und weitere Fragen in unserem WISO-Tipp. - Liebesfalle Internet - Die Maschen der Dating-Betrüger