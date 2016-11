Die 13. FIA WTCC Saison hält 24 Rennen auf 12 Stationen in Asien, Europa, Afrika und Südamerika bereit. Außerdem verspricht die Saison 2016 durch eine wesentliche Veränderung des Rennformats neue Spannung: Im ersten Rennen, ab jetzt "Opening Race" oder "Eröffnungsrennen" genannt, werden die Top 10 in umgekehrter Reihenfolge starten. Das etwas längere "Main Race" ('Hauptrennen') wird kurz danach gestartet. Die Änderung zwingt die Top-Fahrer, im ersten Rennen mehr Risiko zu gehen. Auch in diesem Jahr ist mit dem Nürburgring wieder eine deutsche Rennstrecke im WM-Kalender vertreten. Das Rennen in der ‚grünen Hölle' war 2015 nicht zuletzt durch ein sehr spannendes zweites Rennen ein Highlight der abgelaufenen Saison. Diese war dominiert vom französischen Hersteller Citroen und dem verdienten Weltmeister Jose-Maria Lopez. Citroen wurde mit 21 Siegen bei 24 Rennen souveräner Hersteller-Weltmeister, Lopez hatte seinen Titel bereits vor dem Saisonfinale in Qatar sicher. Mitte April findet das Race of Slovakia auf dem Automotodróm Slovakiaring statt. Er befindet sich 40km östlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Die Rennserie gastierte erstmals 2012 auf der im Jahre 2009 fertig gestellten Rennstrecke. Begrüßt wurden die Fahrer damals von 25.000 Fans, in der vergangenen Saison zogen die Rennen bereits 40.000 Zuschauer an. Dabei dominierten Franzosen: Den ersten Durchgang gewann der viermalige Tourenwagen-Weltmeister Yvan Muller, am zweiten Renntag war die Rallye-Legende Sebastien Loeb siegreich. - Hauptrennen (2. von 12 Saisonstationen)