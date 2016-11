Ein neuartiger Chip könnte es jeder Digitalkamera ermöglichen, durch Wände hindurch zu sehen. Die Technik soll dabei so klein sein, dass sie auch in den Kameras von Mobiltelefonen eingesetzt werden kann. Wie das Handy mit dem Röntgenblick funktioniert und welche enormen Probleme mit dieser Technik verbunden sind, zeigt Anja Reschke in "Wissen vor acht - Zukunft".