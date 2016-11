Übertragung der Vorrundenpartie bei der U20-Fußball-WM der Damen 2016 in Papua-Neuguinea: Südkorea - Deutschland. Aus dem Sir John Guise Stadium in Port Moresby. Aus den vier Vorrundengruppen qualifizieren sich jeweils die beiden besten Teams für das Viertelfinale. Titelverteidiger Deutschland gilt in seiner Gruppe mit Venezuela, das erstmals dabei ist, Mexiko und Südkorea als klarer Favorit auf den ersten Platz. - Gruppe D, 3. Spieltag: Südkorea - Deutschland