Als Robert Strecker mit letzter Kraft in seinem Sportwagen in der Notaufnahme vorfährt, läuten bei Dr. Leyla Sherbaz und dem Assistenzarzt Ben Ahlbeck sofort die Alarmglocken. Der Zustand des jungen Geschäftsmanns ist schon kritisch, bevor er überhaupt in die Schockbox kommt. Leyla diagnostiziert eine Blutvergiftung und muss Robert über seine Chancen aufklären, denn die stehen nicht gut. Also bereitet der Patient sich auf das Schlimmste vor und beschließt, auf einen Schlag Ordnung in sein Leben zu bringen. Unterstützt wird Robert dabei von Ben, den das Schicksal des Mannes besonders berührt. Parallel versorgt Assistenzarzt Elias Bähr die zerbrechlich wirkende Mariam Hoyer, die seit Jahren unter Epilepsie leidet. Da Mariam Hoyer sich bloß die Hand bei einem Sturz geprellt hat, will Dr. Matteo Moreau sie eigentlich direkt wieder nach Hause schicken. Doch Mariam fleht Elias um Hilfe an. Wird er der Patientin helfen können? Währenddessen macht die Chefärztin der Chirurgie, Prof. Dr. Karin Patzelt, eine schicksalhafte Entdeckung, die ihr Leben mit einem Mal grundlegend verändert.