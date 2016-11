Unser Klima ist belastet. Besonders in den großen Metropolen in Lateinamerika und Asien erreicht die Luftbelastung sehr oft kritische Werte. Die verschiedensten Abgase sorgen dafür, dass Feinstaub-Grenzwerte teilweise deutlich überschritten werden - mit erheblichen Risiken für Mensch und Umwelt. Und nicht nur Industrie und Straßenverkehr schädigen unsere Atmosphäre, sondern auch unsere Urlaubsreisen rund um den Globus per Flugzeug oder Schiff. Welche Gefahren für die Gesundheit sich aus der globalen Luftverschmutzung ergeben, und was man ganz konkret - zum Beispiel mit umweltfreundlichen Heiztechnologien - dagegen tun kann, das zeigt LexiTV in dieser Sendung.