Meißen ist eine edle "Location", um den Bund fürs Leben zu schließen. Ob königliches Standesamt, Eheringe aus weißem Gold, der richtige Fummel oder Glücksschweine mit Schlappohren - in dieser Stadt an der Elbe ist einfach für alles gesorgt. "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner empfiehlt von ganzem Herzen künftigen Eheleuten, in den 7. Himmel von Meißen zu schweben. Ein deutsch-englisches Paar reiste von den britischen Inseln mit einem Oldtimer auf die Albrechtsburg, um genau das zu tun. Im dortigen Standesamt feierte schon anno 1878 der sächsische König Albert mit seiner schönen Gattin Carola Silberhochzeit. Die Blaublüter sponserten das Gestühl, auf dem bis heute die Hochzeitgäste andächtig den gehauchten "Ja"-Worten lauschen. Auf dem Markt erklingen die etwas anderen Hochzeitsglocken. Selbstverständlich aus echtem Meissner Porzellan. Letztgenanntes adelt jede Hochzeitstafel. Exklusiv darf Beate Werner die neueste Kreation der Staatlichen Porzellan-Manufaktur präsentieren. Zum Menü gehört das zarte Fleisch vom Meißner Landschwein. Die äußerst seltene und unglaublich große Haustierrasse retteten Bauern aus der Region vor dem Aussterben.