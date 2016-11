Rambo I Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:15 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Vietnamveteran John Rambo trampt durch die USA, seit er erfahren hat, dass er der einzige Überlebende seiner Einheit ist. Die Cops einer Provinzstadt greifen ihn auf, doch nach ihren Demütigungen reißt Rambo aus. Der Sheriff schickt die Nationalgarde hinter ihm her. Nun erinnert sich der gewiefte Dschungelkämpfer an seine Guerillamethoden... Original-Titel: Rambo: First Blood Laufzeit: 120 Minuten Genre: Actionfilm, CDN, USA 1982 Regie: Ted Kotcheff FSK: 12 Schauspieler: John J. Rambo Sylvester Stallone Col. Samuel Trautman Richard Crenna Sheriff Will Teasle Brian Dennehy Cpt. Dave Kern Bill McKinney Deputy Sergeant Arthur Galt Jack Starrett Deputy Balford Michael Talbott