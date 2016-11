Als Toby erfährt, dass seine Mutter ihren Synth Anita zurückbringen will, fährt er ihr völlig überstürzt mit dem Fahrrad hinterher. Im dichten Verkehr hat er um ein Haar einen schlimmen Unfall, den Anita in letzter Sekunde verhindert. Nach ihrem selbstlosen Einsatz, darf Anita vorerst bei der Familie bleiben. Doch Matti traut den Eigenarten des Synths nicht und schließt ihn an ihren Laptop an.