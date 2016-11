Shopping Queen - Motto in Bonn: 1.000 Folgen, 1.000 Dank! Kreiere den perfekten Look rund um dein ne Heute | VOX | 15:00 - 16:00 Uhr | Stylingshow Infos

Jede Woche kämpfen fünf Damen um die Shoppingkrone. Dabei müssen sie jeweils ein Motto befolgen, das Modemacher Guido Maria Kretschmer vorgibt. Die Kleider, die die Teilnehmerinnen in kurzer Zeit für ein knappes Budget erstehen, sollen dieses Motto aufgreifen. Das gesamte Styling, also auch Kosmetik und Frisur, müssen dem entsprechen. Bewertet wird der Look von den Konkurrentinnen und dem Modemacher, zu gewinnen sind 1.000 Euro. Original-Titel: Shopping Queen Laufzeit: 60 Minuten Genre: Stylingshow, D 2016