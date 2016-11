Cem ist 1,38 Meter groß, aber für ihn spielt seine Körpergröße keine Rolle. Der selbstbewusste 24-jährige Berliner arbeitet als Telefonist und möchte die Frau fürs Leben finden. In seiner Freizeit beweist er auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter Durchsetzungsvermögen. Die 20-jährige Vanessa aus der Nähe von Düsseldorf misst gerade einmal 126 Zentimeter. Die Auszubildende ist seit drei Jahren Single und möchte gerne wieder einen Partner. Gemeinsam mit ihrer ebenfalls kleinwüchsigen Freundin Janina (19) reist sie in die USA. In Los Angeles findet ein internationales Treffen kleinwüchsiger Menschen statt und vielleicht finden Vanessa und Janina hier ihren Traummann?