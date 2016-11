New Girl Heute | ORF 1 | 05:30 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Da alle in der WG derzeit ohne festen Partner sind, hat Schmidt einen tollen Plan: Zu Thanksgiving bringt jeder einen Gast mit, der in seinen Augen perfekt zu einem Mitbewohner passen könnte. Doch die Auswahl ist äußerst schlecht. Winston muss den Abend mit einer Küchenangestellten verbringen und Coach mit einem weiblichen Muskelpaket. Und Jess sieht jemanden wieder, den sie mit gutem Grund schon längst aus ihrem Gedächtnis gestrichen hatte. Untertitel: Gegen alle Regeln Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: Fred Goss Folge: 9 Schauspieler: Jessica Day Zooey Deschanel Nick Miller Jake Johnson Schmidt Max Greenfield Winston Bishop Lamorne Morris Cece Hannah Simone Coach Damon Wayans jr.