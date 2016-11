Fannys Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Pleite und ohne Job geht es mal wieder nach unten, da vermacht Fanny ein Unbekannter, angeblich ihr leiblicher Vater, ein Vermögen mitsamt Landhaus am See. Die Sache hat aber Tücken: Die Alleinerbin soll sich um ihren Halbbruder mit Asperger-Syndrom kümmern und vor Gericht bestätigen, ein Kuckuckskind zu sein. Das möchten ihre Schwestern unbedingt verhindern. Ihnen zuliebe will die trickreiche Fanny jedoch nicht verzichten. Im Leben von Fanny Steininger ist von Langeweile keine Spur. In einem Moment flieht sie vor einem Pfandeintreiber aus dem Fenster, im nächsten schneit eine Erbschaft ins Haus. Ein Unbekannter, angeblich ihr leiblicher Vater, vermacht der 60-Jährigen ein Vermögen mitsamt Landhaus am See. Das stellt natürlich alles auf den Kopf. Ihre Schwestern Ute und Karin würden es lieber sehen, wenn Fanny ihre roten Zahlen auf dem Konto nicht mit diesem Erbe ausgleicht. Kann denn Walter Jeromin überhaupt der Vater von Fanny sein? Fanny liebäugelt mit dem Erbe. Wäre damit nicht die Vormundschaft für den vermeintlichen Halbbruder Elias Jeromin, der am Asperger-Syndrom leidet, verbunden. In der Anwaltskanzlei Hackenbusch & Söhne sucht sie Rat. Der verschrobene Jurist Wotan Hackenbusch will, dass seine Familie - ganz nach Tradition - in jeder Generation einen Anwalt stellt. Doch seinem Sohn Tristan traut er nichts zu. Er setzt vielmehr auf Rita Kopp - die Anwältin, die noch keinen Prozess verloren hat. Fanny aber nimmt sich den schüchternen Tristan als Rechtsbeistand. Mit ihrer resoluten Unterstützung gewinnt Tristan zunehmend Selbstvertrauen und eine weitere Mandantin. Lydia, wie Fanny vermeintlich unehelich zur Welt gekommen, sucht zeitlebens nach der Anerkennung durch ihren Vater. Da der sich aber hartnäckig vor ihr verschließt, zieht Lydia mit Tristans Hilfe nun vor Gericht.